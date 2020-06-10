شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: استعلاء رئيس وزراء إثيوبيا قد ينتهي بنتائج عكسية على بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الأسلوب الاستعلائي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن مفاوضات سد النهضة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على بلاده أولًا.

أضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن تجربة التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة غير مريحة على الإطلاق.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه لا يمكن أن يكون القرار بشأن سد النهضة أحاديًا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تُصر وتكابر على الموقف الذي اتخذته من البداية، داعيًا المجتمع الدولي أن يُقدم وسطاء لحل الأزمة.

ولفت «الفقي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصبر كثيرًا ولن يتجه إلى أساليب ذات طابع يتسم بالحدة ضد إثيوبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه من يقطع عن الشعب المصري المياه فهو بالتأكيد يُعلن الحرب.