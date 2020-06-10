شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الري»: مباحثات سد النهضة لا تزال في وقتها المحدد من 9 إلى 13 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مباحثات سد النهضة الإثيوبي لا تزال حتى هذه اللحظة في الفترة المحددة للمفاوضات المقرر لها من 9 إلى 13 يونيو الجاري.

وأعرب «السباعي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، عن التطلع للوصول إلى نتيجة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الجانب السوداني كان حريصًا على العودة لطاولة المفاوضات لمناقشة النقاط الخلافية.