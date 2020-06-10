شكرا لقرائتكم خبر عن منع الشيشية وإغلاق المقاهي.. «الشرقية للدخان» توضح أسباب نقص السجائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن منع «الشيشة» وإغلاق المقاهي جعل الإقبال متزايدًا على السجائر، موضحًا أنه في شهر يونيو من كل عام تواجه الشركة ظاهرة «تخزين السجائر» من قبل التجار لرفع أسعارها.

وأضاف «أمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن الشركة تُحاول الحفاظ على ثبات الإنتاج في هذه الفترة رغم أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ.

وعن أسعار السجائر، قال «أمان» إن الشركة لم ترفع أسعار السجائر منذ شهر فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن سعر السجائر «الكليوباترا» البوكس 18 جنيهًا، ويقوم التجار ببيعها بـ24 جنيهًا.

وأوضح «أمان» أنه بمجرد عودة «المقاهي» إلى العمل مرة أخرى، سوف يقل الإقبال على السجائر، وسوف تعود الأسواق للثبات، ولا يكون هناك داعي للتخزين، لأن الكميات سوف تكون أكثر من الطلب.

وكشف «أمان» سبب آخر لزيادة الإقبال على السجائر، قائلًا: «الناس كثيرة قعدت في البيوت بسبب كورونا وتركت عملها واتجهت إلى الأنواع ذات الأسعار المنخفضة مثل البوكس والكليوباترا»، موضحًا أنه بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجدّ، سوف تعود الأمور إلى طبيعتها، وسوف يزيد المعروض عن السجائر.

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