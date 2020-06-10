شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: أسباب رفع البلاء موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد الحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ مصطفى عبدالسلام، أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة عن: أسباب رفع البلاء، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

ونوهت وزارة الأوقاف أن إقامة الجمعة القادمة قاصرة على مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) فقط.