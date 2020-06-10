شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» في بورسعيد تنفي إصابة مديرها و45 من العاملين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد إصابة 46 من العاملين بينهم رئيس الهيئة الدكتور عادل تعيلب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها رصدت فقط 4 حالات.

وقالت الهيئة في بيان، الأربعاء، إنها رصدت عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وأنها نسقت على الفور مع مديرية الصحة تم فحص الـ PCR لهؤلاء العاملين، وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية لعدد 4 أفراد من العاملين، وبالتقصي فقد ثبت مخالطة بعضهم لحالات إيجابية بمحيط الأسرة، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات العزل المنزلي للزملاء حيث أن الأعراض لديهم بسيطة ولا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.

وأوضحت أنها قامت بإجراء عمل تحليل بالكاشف السريع وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا والاطمئنان على سلامتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في مبنى مجمع الهيئات بمحافظة بورسعيد.

ونفى البيان إصابة مدير فرع الهيئة، مؤكدة مباشرته لعمله اليومي بمكتبه بداخل مبنى الفرع.