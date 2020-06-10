«صحة الشرقية» تنعى عاملة بمستشفى ههيا المركزي توفيت بـ«كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إحدى العاملات بمستشفى ههيا المركزي، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا. وتقدم الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية، ببالغ الحزن والأسي لفقدهم شهيدة الواجب المغفور لها بإذن الله تعالي الزميلة فاتن حسن صالح، عاملة بمستشفي ههيا المركزي، التي وافتها المنية، الأربعاء، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، سآلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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