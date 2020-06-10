شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل إجراءات تعقيم القطارات لمكافحة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة النقل اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وقامت هيئة السكك الحديدية بأعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 36 حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء إلة 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا