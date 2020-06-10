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شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير 6 شوارع في سرس الليان بسبب كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع السيد حسن عبدالعال، رئيس مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أعمال اللجنة المشكلة من الأطباء والصيادلة والرائدات الريفيات لتقديم الرعاية الصحية لمرضى كورونا، وتقديم الدعم النفسي لهم أثناء تلقيهم للعلاج المنزلى ونصائح اتباع وسائل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة الحالة الصحية والتأكد من تنفيذ العلاج المنصرف وفقا لحالة المريض.
وتم توزيع الأدوية والدليل الإرشادي والفيتامينات والكمامات لجميع المخالطين للحالات الإيجابية.
كما تم رش وتطهير 6 شوارع في المدينة لوجود عدد من المخالطين.
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