شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم من حقنه بـ«البلازما».. «أطباء المنيا» تنعى طبيبًا توفي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت نقابة أطباء المنيا طبيبا توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عقب حجزه عدة أيام بمستشفى عزل ملوي.
ووفي الدكتور سيد نادي كامل، أخصائي حميات بمركز سمالوط، بعد أن أصيب بالفيروس منذ أسبوعين خلال تعامله مع أحد الحالات لفحصه بحميات سمالوط، وتم نقله على أثرها لمستشفى عزل ملوي، إلا أن حالته تدهورت في الأيام الأخيرة.
وذكر مصدر بمستشفى عزل ملوي أن المتوفى حصل قبل يوم واحد من وفاته على بلازما دم من متعافِ آخر، عقب الحصول على تلك البلازما من أحد الأشخاص المتعافين بالقاهرة، إلا أنه توفي، الثلاثاء.
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