موعد صرف التموين للمواليد الجدد وفقا لتصريحات علي المصيلحي

صرح وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عن موعد صرف التموين للمواليد الجدد حيث تسائل عدد كبير من المصريين عن هذا الموعد بالتحديد، ومن هنا حدد الوزير أن بداية صرف التموين للمواليد الجدد سوف مع بداية شهر يوليو 2019 كما أضاف المصيلحي بأن سوف يتم إدراج أول دفعة من المواليد الجدد على بطاقات التموين في منتصف شهر يونيو 2019 وبالتالي سوف يتم صرف السلع مع بداية شهر يوليو.

موعد صرف التموين للمواليد الجدد

يوضح لكم موقع عرب نيوز عده نقاط خاصة بشأن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وسوف نسردها لكم كالآتي:

بدء تسجيل طلبات إضافة المواليد في شهر أغسطس 2018 واستمر حتي يوم 7 نوفمبر 2019.

تم تحديد إضافة المواليد على الأطفال اللذين ولدوا من شهر يونيو 2006 إلى ديسمبر 2015 ولا يزيد عدد المواليد المضافين على البطاقة الواحدة عن 3 مواليد.

بالفعل تم تقديم 7 ملايين طلب من قبل المصريين لإضافة مواليدهم وذلك من خلال المدة السابق ذكرها وهي 3 شهور.

بعد انتهاء تقديم الطلبات، قامت وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي في فحص تلك الطلبات المقدمة ومراجعة كافة الأوراق والتأكد من استيفاء هذه الطلبات الشروط المعلنة والمتفق عليها من جانب وزارة التموين.

سوف يتم إضافة المواليد على عدد من المراحل وليس مرة واحدة.

قام وزير التموين بإعلان موعد إدراج المواليد وذلك خلال المرحلة الأولي والتي سوف تكون في منتصف شهر يونيو القادم.

سوف يتم صرف أول دفعة للمواليد الجدد من السلع التموينية مع بداية شهر يوليو القادم.

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