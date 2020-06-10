أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10/6/2020 في مصر

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر المستجدات التي طرأت اليوم الأربعاء 10 يونيو عن سعر الذهب في مصر، حيث يهتم الكثيرون في مصر بمعرفة كل المستجدات التي تطرأ على سعر الذهب بشكل يومي، فتابعوا معنا الأن سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

قد شهدت أسعار الذهب ارتفاع خلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 8 يونيو 2020 حيث ارتفع الذهب بقيمة 3 جنيه, وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الاكثر انتشاراً في مصر نحو 770 جنية للجرام, ويرجع ذلك الارتفاع إلى عدة عوامل أهمها, إقبال الكثير من المستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره ملاذاً أمن للاستثمار, كذلك عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 880 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 770 جنيه للجرام.

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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 660 جنيه للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيه.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1720 دولار.

وتختلف سعر الدمغة والمصنعية في مصر من محافظة إلى أخرى, وكذلك من محل إلى أخر حيث سجل سعر الدمغة والمصنعية ما بين 65 إلى 100 جنيه للجرام, وتختلف الدمغة حسب نوع الذهب والمصنعية, وكذلك يختلف سعر الذهب من محافظة إلى أخرى ومن محل إلى أخر ويكون الاختلاف بواقع 2 جنيه للجرام.