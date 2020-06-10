تعرف على سعر الأسماك اليوم الأربعاء 10/6/2020

شهدت أسعار الذهب استقرار كبير بحسب ما أعلنته سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيه 2020 , حيث شهدت الأسواق إقبال كبير خلال الأسابيع الماضية, ويرجع ذلك الاستقرار إلى زياده الإنتاج المحلى من مزارع السمك, وسوف نقدم لكم في هذا المقال أسعار السمك اليوم.

أسعار الأسماك اليوم

سجل سعر سمك البوري ما بين 32 إلى 45 جنية, فيما سجل سعر البربون ما بين 40 إلى 50 جنيه, وسجل سعر كيلو الدنيس 100جنيه, وسعر الكاليمارى والسبيط ما بين 110 إلى 170 جنيه, وسجل سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 إلى 130 جنيه, وسجل سعر الجمبري بأحجامه ما بين 85 إلى 350 جنيه, وسجل سعر كيلو البلطي نمرة واحد 24 إلى 27 جنيه, والبلطي نمرة 2 ما بين 20 إلى 23 جنيه.

فيما سجل البلطي الأسوانى ما بين 17 إلى 37 جنيه, وسعر فلية البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيه, وسجل سعر قشر البياض ما بين 60 إلى 80 جنيه, وسعر البياض الأملس ما بين 60 ما بين 60 إلى 80 جنيه, كما تراوح سعر كيلو سمك القراميط ما بين 10 إلى 20 جنيه, وسعر سمك الثعابين ما بين 50 إلى 210 جنيه, وسعر سمك المكرونة السويسري ما بين 60 إلى 70 جنيه والمكرونة الخليجي ما بين 32 إلى 38 جنيه, والمكرونة المجمد ما بين 2 إلى 30 جنيه, وسمك موسى ما بين 60 إلى 80 جنيه.