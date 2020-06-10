شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب ناقش مع الرئيس السيسى سبل وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ناقش مع السيسى سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وأضاف البيان أن ترامب بحث مع الرئيس المصرى سبل رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا. وأكد ترامب على التزام الولايات المتحدة باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبى.

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