شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتداء الكمامات لفترات طويلة لا يسبب التسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامات الطبية لفترات طويلة لا يتسبب في التسمم بغاز ثاني أُكسيد الكربون أو نقص الأكسجين، قائلة: "ارتداء الكمامات الطبية لفترات طويلة قد يؤدى إلى الشعور بالضيق، لكنه لا يتسبب في التسمم بغاز ثاني أُكسيد الكربون أو نقص الأكسجين".



مكتب منظمة الصحة العالمية فى الشرق المتوسط عبر تويتر

ونشر مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمى فى الشرق المتوسط، من خلال إنفوجراف عبر حسابه بموقع تويتر: "لا يتسبب الاستخدام المطول للكمامات الطبية لفترات، عند ارتدائها كما ينبغى، في التسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون ولا يؤدى إلى نقص الأكسجين".

وأوضح أنه ارتداء الكمامات لفترات طويلة قد يؤدى إلى الشعور بالضيق، لكنه لا يتسبب فى التسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين.

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إنفوجراف

وأضاف: "احرص أثناء ارتدائك للكمامة الطبية أن تكون مثبتة بشكل سليم، وأن تكون محكمة بما يكفى للسماح بالتنفس بشكل طبيعى، ولا تُعد استخدام كمامة مخصصة للاستعمال مرة واحدة، وعليك استبدالها فور تبللها.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أعلنت عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة، لافتة إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.