شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى عابدين: الانتهاء من تنفيذ 70% للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد زكى عابدين، الرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الجديدة أصبح من المشروعات المستقرة التى قطعت شوطا كبيرا فى التنفيذ، لافتا إلى انها تضم مشروعات كبرى تتكامل مع بعضها حتى تحقق أحدث عاصمة فى مصر تعتمد على التكنولوجيا وتحقق التنمية المستدامة، ومصرون على التنفيذ بهذه الطريقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن بعض المشروعات داخل العاصمة الإدارية انتهت تماما ومشروع الحى الحكومى تم الانتهاء من 95 %، وكذلك الاوبرا ومدينة الثقافة والمدينة الرياضية والأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 70 % من المرحلة الأولى.

وتابع قائلا: "مشروع العاصمة الإدارية كبير جدا.. ونحن ننفذ أحدث عاصمة لمصر تتماشى مع العواصم الذكية فى العالم.. ومصرون على الانتهاء منها وفق هذا التصور.. ونحن امام تحدى كبير لأننا ننفذ أول عاصمة ذكية فىى مصر.. ونستفيد من تجارب الأخرين فى جميع أنحاء العالم.. والمكاتب الاستشارية المصرية تتواصل مع كبرى الشركات فى هذا المجال من اجل دقة التنفيذ".

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وأشار إلى أنه يوجد داخل العاصمة مركز للتحكم الرئيسى من أجل دقة كل ما يتم فيها، وكذلك يوجد مركز تأمين متصل بالكامل بكاميرات وتسيطر على حركة المرور ويتيح التواصل مع مرفق الإسعاف وغيرها خاصة حال وقوع أى حادث.

وأوضح اللواء أحمد عابدين، أن شركة العاصمة الإدراية تدير المشروع بعيدا على أى بيروقراطية، وويتم التواصل مع المستثمرين بشكل مباشر، لافتا إلى أن المستثمر يمكنه الحصول على التراخيص اللازمة فى توقيتات بسيطة، وبدون اى تعقيدات، ونحن أمام انجاز كبير وظهرت أحياء سكنية جديدة وأماكن إدارية وغيرها.

وقال اللواء أحمد عابدين، إن العمل مستمر بشكل كامل داخل العاصمة الإدارية رغم ظروف أزمة فيروس كورونا.