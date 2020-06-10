شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكشف عقوبة حيازة المحمول بلجان امتحانات الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن حيازة المحمول من جانب الطالب داخل لجنة الامتحان يعرضه لإلغاء امتحان المادة التى يؤدى فيها الاختبار ويعتبر راسبا فيها، وفى حال الغش يتم إلغاء الامتحان فى جميع المواد ويعتبر راسبا.

وقال الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن أهم إجراء سيتخذ هذا العام لمكافحة الغش فى امتحانات الدبلومات الفنية هو استخدام العصى الإليكترونية للتفتيش على الموبايلات لطلاب الدبلومات واعتقد هذا الإجراء يتبع مع طلبة الدبلومات لأول مرة.

وتابع نائب وزير : أنا أنصح الطلاب بعدم إحضار أى موبايلات معهم إلى اللجان لان عقوبة حمل الطالب الموبايل أثناء الامتحان عقوبة قاسية وجميع اللجان بها أعضاء من الشئون القانونية جاهزين لعمل محاضر عند مخالفة الطلاب لهذه القواعد، حيث سيتم التفتيش بدقة باستخدام العصى الاليكترونية ومن المعروف أن التفتيش الاليكترونى على الموبايلات كان يطبق على طلاب الثانوية العامة فقط فى السنوات السابقة.

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واعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/2020.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 فى أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادى تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة فى نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أى تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

وتبلغ أعداد اللجان التى سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.