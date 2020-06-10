محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل على مدار 3 أيام.
الأربعاء
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 15 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الإستوائية الأمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.
الخميس
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.
الجمعة
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 10 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تصل للغزارة.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار حتى الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.