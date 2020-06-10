قبل انتهاء التقديم بساعات.. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق "دار مصر" في 5 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة)، غدا الخميس الموافق 11 يونيو بعد بدء التقديم يوم 3 مايو الماضي.

وينشر "الخليج 365" كل ما تريد معرفته قبل انتهاء التقديم:

مواصفات المشروع:

يتم طرح 1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي - الأخير) فقط، حيث تتواجد الوحدات داخل كمباوند محاط بسور خرساني، مع إمكانية تنفيذ بوابات إلكترونية، كما يوجد شركة للصيانة ونظافة المشروع وأفراد أمن دائمين، وتصل مساحات الشقق من 115 مترًا وحتى 150 مترًا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

طريقة التقديم:

للتقديم في حجز شقق "دار مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com).

ويتم ذلك خلال فترة فتح باب الحجز وتصل لشهر دون أي أفضلية بين الحاجزين، ثم تبدأ مرحلة مرجعة الأوراق وبيانات المتقدمين للحجز، لتبدأ بعدها المرحلة الأخيرة وهي الحجز بالأسبقية من خلال موقع الحجز الإلكتروني.

أسعار الشقق في الـ5 مدن:

- مدينة العاشر من رمضان.. بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

- مدينة بدر.. وصل سعر المتر لـ5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، والشقة الـ140 مترًا وصل سعرها لـ826 ألفا.

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- مدينة السادات.. سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ115 مترًا 583 ألفا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو.. سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة.. سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترًا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.

نظم السداد:

- يتم سداد 50 ألف مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

- يتم سداد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه لحين اسلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.

- في حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.

طريقة الحجز الإلكتروني:

تمثلت إجراءات الحجز بالأسبقية، في الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.