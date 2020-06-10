أب متهم بتعذيب ابنه: "عيالي وبربيهم".. والزوجة: "بيشرب مخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها تحريات إدرة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي في اتهام أب بالاعتداء بالضرب المبرح على نجله وسبه وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور.

تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهم "روماني.م." عامل بمقهى، دائم الاعتداء على نجله "كرليس"، 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي.

واستمع ضباط المباحث لأقوال الزوجة وتعمل كوافيرة في الثلاثينات من العمر، وأكدت تكرار اعتداء زوجها على نجلها بالضرب المبرح والسب والشتم، لافتة إلى تعاطيه المواد المخدرة.

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وأوضحت الزوجة أنها تحاول دائما صد زوجها عن أفعاله والدفاع عن نجلها فيكون رد الأب "عيالي وبربيهم"، مشيرة إلى أنها حرصت على تصوير اعتداء الزوج الأخير بهاتفها المحمول، وأرسلت المقاطع إلى شقيقتها التي بثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" - يتحفظ الخليج 365 على نشره لما يحتويه من ألفاظ خارجة وعنف- يظهر خلاله المشكو في حقه "روماني" في الثلاثينات من العمر، يعتدي على نجله بالضرب والسب والشتم الذي يستغيث باكيا "أنا تعبت" إضافه إلى سبه لزوجته لدى دفاعها عن نجلها.

مأمورية من مباحث بولاق الدكرور تنسيقا مع قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط المتهم، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم لسماع أقواله، والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتحرر المحضر رقم 480045 إداري قسم شرطة بولاق الدكرور.