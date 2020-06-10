نشرة الحوادث المسائية.. تأييد حبس متهمين في قضية "حنين حسام" و"قتيل الغدر" في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"تعالى نشرب شاي".. كواليس جريمة "الغدر والخيانة" في بولاق الدكرور

لم يدر "سيد" أن معاتبته لجاره "حمو" على سبه أبنائه سينتهي بمقتله في جريمة أضحت حديث الساعة بمنطقة "أبو قتادة" بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

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-برسوم بلغت 35 مليون جنيه.. إحباط تهريب سجائر أجنبية بميناء غرب بورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع، للتهرب من سداد 35 مليون جنيه قيمة رسوم جمركية بميناء غرب بورسعيد.

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-بقيمة مليونين و 880 ألف جنيه.. ضبط سيدة و3 رجال بحوزتهم 184 طربة حشيش

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، السويس، مطروح، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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-الأمن يفض تجمعًا لحفل زفاف بالدقهلية.. ويضبط والد العريس واثنين آخرين

ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بتجميع المواطنين وإقامة حفل زفاف بإحدى قرى مركز ميت غمر بالدقهلية.

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-عبر "الفيس بوك".. القبض على أجنبية تستولى على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامها بممارسة نشاطاً احتيالياً واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة "الإنترنت".

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-ضبط 7773 مخالفة لقرار الحظر على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط 7773 مخالفة لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.

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-سطو مسلح لسرقة سيارة محملة بالأخشاب في قنا.. والأمن يضبط الجناة

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بقنا قاموا بسرقة سيارة نقل من قائدها بالإكراه.

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-بقيمة 40 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 117 قضية تهريب في يوم واحد

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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-للاطلاع.. النقض تؤجل نظر طعن متهمي "أحداث عنف المطرية" لـ12 أغسطس

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المطرية" التي تعود وقائعها ليوم 25 يناير 2015، على أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحقهم لجلسة 12 أغسطس المقبل؛ للاطلاع.

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-"الفتوى والتشريع": المنح النقدية تعد جزءًا من أجر الاشتراك المتغير قانون التأمين الاجتماعي

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية، بأن المنح التى تصرف نقدًا للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص بمناسبة الأعياد ودخول المدارس تعد جزءًا من أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.

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-1 يوليو.. الحكم في طعن متهمي "أحداث عنف سوهاج" على أحكام السجن

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني أبو زيد، مد أجل الحكم في طعن 66 متهمًا على حكم سجنهم بعقوبات تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف سوهاج" التي تعود وقائعها لعام 2015، لجلسة 1 يوليو المقبل.

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-مجلس الدولة يتسلم مستندات تعيين دفعة المعاونين الجدد

يبدأ مجلس الدولة، في تسلم مستندات التعيين الخاصة لدفعة 2014 من معاوني مجلس الدولة والتي تم الإعلان عنها، بالقرارين الجمهوريين، رقمي 233 و238 لسنة 2020، من دفعتي 2014 و2015، وسيكون تسليم المستندات على النحو التالي:

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-10 أغسطس.. الحكم على متهمين اثنين في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"

أجلت الدائرة 5 إرهاب، نظر إعادة محاكمة متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة"، لجلسة 10 أغسطس؛ للنطق بالحكم.

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-بعد إخلاء سبيل "حنين حسام".. تأييد حبس 5 متهمين 45 يوما

رفضت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، الاستئناف المقدم على قرار تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما بقضية "حنين حسام" وأيدت استمرار حبسهم.

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