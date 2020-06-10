أخبار مصر | مظلات ومرسى.. تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مظلات ومرسى.. تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت المهندسة جيهان عب المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مسار العائلة المقدسة بمصر القديمة، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وقالت "عبدالمنعم" إنه جاري تطوير شارع مجمع الأديان خلف مسجد عمرو بن العاص، حتى كوبري العاشر إلى كورنيش النيل متجهًا إلى المعادي ليصل عند كنيسة المعادي.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه سيتم إنشاء مرسى بجواز الكنيسة الخاصة بالمسار، وعمل مظلات على طول الطريق، بالإضافة إلى تركيب بلاط لأرضية الممر بين كنيسة أبي سرجة ودير القديسة، مشددة على أهمية التشجير وعمل عمدان إنارة، والاهتمام بتطوير ونظافة المنطقة.

وأثناء جولتها التفقدية، لاحظت نائب المحافظ وجود عدد من الملاحظات على أماكن دورات المياه داخل ساحة جامع عمرو بن العاص، حيث أعطت تعليمات بحلها فورًا.

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تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بشأن الجراجات المغلقة

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تخصيص أماكن إنتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية، خاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التى تم انشائها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية، مع المرور الدورى للتأكد من عدم استغلالها مرة أخرى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة التى يتم انشائها بالمنطقة الشرقية ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقى مناطق العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أى عقار فى القاهرة لا يلتزم بالإشتراطات البنائية التى توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الإنتظار الخاطىء بالشوارع.