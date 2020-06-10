أخبار مصر | وزيرة التضامن تستقبل المواطن أحمد خليل حديث السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تستقبل المواطن أحمد خليل حديث السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لافتة طيبة من نيڤين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعي، استقبلت الوزيرة، المواطن أحمد جميل خليل إبراهيم (الذي أنتشرت صورته) برفقة ابنته چومانا على وسائل التواصل الاجتماعي، في إستجابة إنسانية لحالته بعد أن شهد تعاطف كبير على وسائل التواصل الإجتماعي.

ووجهت الوزيرة بصرف إعانة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل ودراسة تمويل مشروع من بنك ناصر إلى جانب توفير فرصة عمل حتى إنهاء إجراءات تأسيس المشروع، كما وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي برفع كفاءة منزله أو توفير منزل بديل.

واشترطت وزيرة التضامن الإجتماعي على المواطن أحمد خليل عدم ممارسة التسول أو تعريض ابنته للخطر من جديد ليتمكن من الحصول على هذه المساعدات.

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ويشار إلى أن المواطن أحمد خليل قد انتشرت صوره خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الوصول إليه لعمل التدخلات المناسبة إلى أن تم العثور عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وجدير بالذكر أن الفريق يتعامل مع شكاوي دور الرعاية الاجتماعية والمشردين من خلال مصادر متعددة منها الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩، وخط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ١٦٥٢٨، ومايتم تداوله علي صفحات التواصل الإجتماعي، حيث تعامل الفريق مع ١٣٦٤٥ شكوي منذ بداية انشائه في أكتوبر ٢٠١٤ وحتي الان.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى عبر هذا الرابط .

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية