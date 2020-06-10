مصر | الضحية أب لـ3 أطفال.. تفاصيل جريمة "الغدر والخيانة" في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الضحية أب لـ3 أطفال.. تفاصيل جريمة "الغدر والخيانة" في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي بعد أمتار من ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وقعت مشاجرة بين محمد عبد العظيم الشهير بـ"حمو"، وجاره "سيد" اب لـ"3 أطفال"، لينهي الشهير بـ"حمو"، حياة جاره بطعنة الغدر ويسقطه قتيلا وسط جيرانه بشارع محمد علي التابع لمنطقة أبو قتادة، وكان ذلك إثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة أبو قتادة بنطاق القسم.