مصر | الضحية أب لـ3 أطفال.. تفاصيل جريمة "الغدر والخيانة" في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الضحية أب لـ3 أطفال.. تفاصيل جريمة "الغدر والخيانة" في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علي بعد أمتار من ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وقعت مشاجرة بين محمد عبد العظيم الشهير بـ"حمو"، وجاره "سيد" اب لـ"3 أطفال"، لينهي الشهير بـ"حمو"، حياة جاره بطعنة الغدر ويسقطه قتيلا وسط جيرانه بشارع محمد علي التابع لمنطقة أبو قتادة، وكان ذلك إثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال.
اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة أبو قتادة بنطاق القسم.
اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة وسماع أقول شهود العيان، تبين وقوع مشاجرة بينهما بسبب تعدي الشهير بـ"حمو"، على أبناء "سيد"، بالسب والشتم، ولدي معاتبة الأخير له وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تدخل الأهالي، وتمكنوا من فضها.
سرعان ما تجددت المشاجرة بينهما مرة أخري لكن في هذه المرة، نزل الشهير بـ "حمو"، من شقته، مخبأَ سلاح أبيض سكين، خلف ظهره، وعند تجدد الاشتباكات بينهما تعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وعند مغادرة "سيد"، سارعه جاره ممسكا بيده السكين ليسدد الطعنات بجسد جاره، يسقطه قتيلا في الحال.
وتمكنت القوات تحت إشراف العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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