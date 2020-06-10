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شكرا لقرائتكم خبر عن بشرط عدم التسول.. وزيرة التضامن توجه بصرف إعانة شهرية للمواطن أحمد جميل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت الدكتورة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، المواطن أحمد جميل خليل إبراهيم، الذي انتشرت صورته رفقة ابنته چومانا على مواقع التواصل الاجتماعي، في استجابة إنسانية لحالته بعد أن شهد تعاطفا كبيرا على «السوشيال ميديا».
ووجهت الوزيرة بصرف إعانة شهرية للمواطن من المؤسسة العامة للتكافل ودراسة تمويل مشروع من بنك ناصر إلى جانب توفير فرصة عمل حتى إنهاء إجراءات تأسيس المشروع.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع كفاءة منزل المواطن أحمد جميل أو توفير منزل بديل، واشترطت الوزيرة على المواطن عدم ممارسة التسول أو تعريض ابنته للخطر من جديد ليتمكن من الحصول على هذه المساعدات.
يذكر أن المواطن أحمد خليل انتشرت صوره خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الوصول إليه لعمل التدخلات المناسبة إلى أن تم العثور عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية.
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