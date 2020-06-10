شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رخص 23 سيارة لعدم ارتداء الكمامة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتاء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بقرار ارتداء الكمامة، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، الأربعاء، بكفر الزيات وبسيون، لمتابعة استعدادات المدارس التي تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفقد منافذ بيع الكمامات والتى وفرتها المحافظة.

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية، على استمرار أعمال النظافة بمركز كفر الزيات وبسيون، مشيرا إلى أنه تم رفع عدد 2 عربة متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات، كما تم إزالة تحويطة من البوص تستخدم لتقديم المأكولات بها على اول طريق بسيون الزراعي في زمام قرية كفر الشوربجي التابعة لمركز كفر الزيات.