شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تتقدم 23 مركزًا في التصنيف الدولي للجامعات «CWUR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة في مركز تصنيف جامعات العالم «CWUR» وذلك في نسخة التصنيف لعام 2020-2021، حيث حققت الجامعة المركز ١٨٩٩ على مستوى العالم بين 20 ألف جامعة مشاركة في التصنيف متقدمة حوالي 23 مركزًا عن العام السابق.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف (CWUR) يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويقوم على تصنيف الجامعات بناء على أربعة معايير رئيسية هي: جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضاً، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، ومخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعي وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية.

واشار «الجيزاوى» إلى أن جامعة بنها قد ظهرت في تصنيف (CWUR) لأول مرة العام الماضي 2019-2020، وذلك نتيجة السياسات التي اتخذتها الجامعة في مجال التصنيفات الدولية وما ترتب عليه من عدد من الإجراءات لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولى المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية المصنفة دوليا وبرامج دعم البحث العلمي الأخرى.

يذكر أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة في مجال السياسات، والرؤى الاستراتيجية، والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين نتائج التعليم والبحث ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة.