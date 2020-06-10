شكرا لقرائتكم خبر عن للبيع بالمزاد العلني.. إعادة طرح 65 محل «دوبلكس» وفردي بسور استاد طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الغربية، الأربعاء، إعادة طرح 65 محل دوبلكس وفردي دور أول علوي مختلفة المساحات بسور استاد طنطا للبيع بالمزاد العلني طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/7 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة طنطا على الطريق السريع.
يذكر أن تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه يشمل ضريبة القيمة المضافة، وتطلب كراسات الشروط من مقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الغربية وباقي الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط.
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