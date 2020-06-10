شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم وظائف متنوعة للوافدين بالجهات المتأثيرة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأشارت الملحق العمالى بأبوظبى حنان شاهين، في تقريرها للوزير، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، قدمت عبر منصة سوق العمل الافتراضي التابعة لها، عدداً من الوظائف في مجالات متنوعة لغير المواطنين، الذين تأثرت الجهات التي كانوا يعملون بها جراء تداعيات انتشار فيروس "كورونا" شملت تخصصات عدة، تتناسب مع مختلف المؤهلات التعليمية، وبرواتب مجزية لبعض الوظائف بشرط توفر خبرة تزيد على 15 سنة.

وتصدرت الوظائف فى قطاع النفط والغاز، أكثر الوظائف المعروضة، تلاها قطاع الإنشاءات والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيات المعلومات، وتوزيع المواد الغذائية والإدارة، كما طرحت مؤسسات القطاع الخاص الراغبة فى الاستفادة من خبرات الموظفين، تخصصات فى جميع الأعمال المرخص لها فى الدولة، إضافة إلى تقديم بعضها فرص العمل الإضافى.

