شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر لدى الأردن تكشف عن رحلات جوية لإعادة العمالة الوافدة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة المصرية لدى الأردن أن العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة يمكنهم المضي قدما في حجز تذاكر سفرهم على الرحلات الجوية المنظمة من عمان إلى القاهرة، لإعادتهم إلى مصر خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وحتى 20 يونيو الجارى.

وأكدت سفارة مصر لدى عمان في بيان لهم أنه يمكن للمواطن المصرى سداد قيمة تذكرة رحلة الطيران والحصول عليها من خلال التواصل مع شركتى الطيران بإحدى الوسائل الموضحة في إعلان السفارة يوم 27 مايو الماضى.

ولفتت السفارة المصرية لدى الأردن إلى أن العاملين الذين سيتم عودتهم هم من سجلوا عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة والعودة إلى بلادها، خلال الفترة من 24 مايو الماضى وحتى 6 يونيو الحالى.