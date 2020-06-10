شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنعى السفيرة نرمين عفيفى: قدمت مثالا مشرفا للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن والأسى، السفيرة نرمين عفيفى، التى وافتها المنية أمس.
وتقدم وزير الخارجية سامح شكرى وأعضاء الوزارة، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أسرتها وأصدقاءها وزملاءها الذين أحبوها جميعاً، خالص الصبر والسلوان.
وقالت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، لقد كانت الفقيدة نموذجاً للتفانى والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عملها بالوزارة، ولطالما قدمت مثالاً مُشرفاً للمرأة المصرية فى حقل العمل العام ولما يجب أن يكون عليه الدبلوماسى فى رعاية مصالح وطنه، وذلك خلال مسيرة عملها بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تنعى السفيرة نرمين عفيفى: قدمت مثالا مشرفا للمرأة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.