شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنعى السفيرة نرمين عفيفى: قدمت مثالا مشرفا للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن والأسى، السفيرة نرمين عفيفى، التى وافتها المنية أمس.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكرى وأعضاء الوزارة، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أسرتها وأصدقاءها وزملاءها الذين أحبوها جميعاً، خالص الصبر والسلوان.

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وقالت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، لقد كانت الفقيدة نموذجاً للتفانى والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عملها بالوزارة، ولطالما قدمت مثالاً مُشرفاً للمرأة المصرية فى حقل العمل العام ولما يجب أن يكون عليه الدبلوماسى فى رعاية مصالح وطنه، وذلك خلال مسيرة عملها بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.