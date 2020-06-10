شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للإرشادات الوقائية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قطاع المعاهد الأزهرية فيديو للإرشادات الوقائية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الامتحانات، فى إطار الحرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة تفشي وباء كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وكان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، قد أعلن عن جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020م، طبقًا للمواعيد الجديدة، وذلك ابتداءً من 21 يونيو، مؤكدًا أنه حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لمقرات اللجان بصفة يومية.

و أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف أنه بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، قد راعينا في جدول الامتحانات لهذا العام الاستجابة لكافة الشكاوى التي قدمها الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن ثم فقد تم تعديل الجدول، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكافة الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، ولتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

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وأوضح وكيل الأزهر أنه وفيما يتعلق بالاختبارات الشفوية، وجدنا أنه لا يمكن إلغاؤها، باعتبارها أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب، إلا أننا عملنا على توثيق الامتحانات الشفوية صوتا وصورة، وقد وفرنا كاميرا بسماعة، يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم، مع التأكيد على أن عدد الطلاب في الامتحانات الشفوية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، وأن الامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن جميع الطلاب.

من جانبه قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إنه يجري حاليًا التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية؛ من أجل صحة أبنائنا الطلاب.

وبدوره أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، ضرورة اتباع أبنائنا الطلاب للتعليمات الوقائية، وعدم التجمع داخل مقار اللجان وخارجها حرصًا على سلامة الجميع.



