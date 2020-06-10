شكرا لقرائتكم خبر عن 2 متر بين طاولات الطعام.. السياحة تعتمد الاجراءات الاحترازية للمطاعم والكافيتريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت غرفة المنشآت السياحية للمطاعم اليوم قائمة نهائية بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة السياحة لعودة تشغيل المطاعم والكافيتريات السياحية، وذلك فى إطار قرب تشغيلها وفقا للضوابط.

وتضمنت القائمة اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة بالعاملين، وآخرى خاصة بالرواد، ورابعة تخص خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وأكدت الغرفة أن تلك الاشتراطات تم اعتمادها خلال اجتماع مع المسئولين بوزارة السياحة، وطالبت المطاعم بسرعة الالتزام بها.

وجاءت الضوابط العامة:

حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والاثار والغرفة كشرط أساسى للتشغيل، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشأن التكييف المركزى، وقيام مدير المنشأة بتوقيع اقرار إلتزامة بالضوابط وسحب رخصة المنشأة وايقافها فى حال المخالفة.

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استقبال الرواد بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابي، وترك مسافة 2 متر بين طاولات الطعام، وتشغيل المصاعد بنسبة 50% إن وجدت، وغلق ملاعب الاطفال، وحظر الحفلات ووضع علامات ارشادية فى المطعم، وتوفير ادوات التعقيم، مع حظر خدمة البوفية المفتوح.

استخدام مفارش وأدوات احادية الأستخدام وتوفير المعقمات والمناديل على كل مائدة طعام، وملصقات أرضية لتحديد دخول دورات المياه.

أما اشتراطات العاملين فتشمل تشغيل نسبة 50% من العمالة، وقياس درجات حرارة العاملين يوميا وإبلاغ وزارة الصحة عن أى حالة اشتباه، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وكمامات للعاملين والتزام ارتدائها، وعدم تشغيل من يعانون من اعراض مرضية.

اما اشتراطات الرواد فتشمل ضمان عدم التزاحم ووضع آلية للدخول والانتظار، وقياس درجة حرارة الزوار، واعتماد طرق الحجز المسبق الكترونيا.





أما اشتراطات خدمة التيك اواى فتشمل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة متر بين كل عميل وآخر داخل المطعم للطلب والحصول على الايصال، كذلك عدم انتظار العميل داخل المطعم على ان يقوم المندوب بتوصيلة فى مكان مكشوف، ووضع ملصقات على الارض لتحديد اماكن الانتظار.