شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 5 محال بالخرسانة ومنزل فى العياط على نفقة المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت هندسة رى العياط، حملة لإزالة 5 محلات بالخرسانة ومنزل من البلوك الأبيض بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم الخاص بناحية بمها مركز العياط بمحافظة العياط، وذلك إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل.

أكدت وزارة الرى على مضيها قدما فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

شددت الوزارة على أنه لن يتم التهاون فى مواجهة أى تعديات على كافة المجارى المائية لما لها من تأثير على إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفة أثناء إمرار الاحتياجات المائية المطلوبة.

ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، ووالإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية.