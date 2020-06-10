شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تخصيص الجامعة الأمريكية 30 منحة دراسية سنويا لطلاب المدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين، حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتضمن التعديل تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية عدد 30 منحة دراسية كاملة سنوياً تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العاليالراغبين فى الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، وذلك طبقاً لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.