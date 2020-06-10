شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 170 راكبا من العالقين اليمنيين بمصر لمطار "سيئون الدولى" اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام مطار" سيئون الدولى" اليمنى باكثير،عن وصول أول رحلة لطيران اليمنية قادمة من مطار القاهرة وعلى متنها ١٧٠ راكباً من العالقين اليمنيين فى مصر.

وأوضح اليمني باكثير فى تصريح له اليوم أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن جميع الركاب تم إخضاعهم لفحص الـ(بي سي آر) و تم التأكد من خلوهم من مرض فيروس كرونا، ويحملون شهادات طبيه معتمده بذلك، فضلا عن إخضاعهم للفحص بالكاميرا الحرارية في المطار والفحص الروتيني من قبل الفريق الطبي التابع لمكتب وزارة الصحة، وأخذ البيانات اللازمة عن كل منهم.

وأشار مدير المطار إلى أن فرق الطوارئ ستنفذ عملية تعقيم كاملة للمسافرين وحقائبهم ومسار تحركهم داخل صالات المطار وإتباع الارشادات الاحترازية اللازمة.

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