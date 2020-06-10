شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامى: "القلب اللى مفهوش قرآن زى البيت الخربان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن كثرة الذنوب من أمراض القلوب، التى تصيب الإنسان، وعلاجها هو التوبة والاستغفار المتكرر من قبل المسلم حتى لا يموت قلبه، مشيراً إلى أن قراءة القرآن الكريم تعمر القلوب وتزيل الذنوب، وتابع: "القلب اللى مفهوش قرآن زى البيت الخربان والقلب اللى مليان قرآن زى البيت العمران".

Advertisements

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أنه يجب على الجميع إصلاح وتطهير قلوبهم بشكل مستمر، من خلال حملات توبة واستغفار لرب العالمين ، وتابع:"لابد أن يكون الإنسان لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى".

وتلى الداعية الإسلامى، قوله تعالى: "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"، موضحاً أن الران يعم القلب بسبب كثرة الذنوب حتى وأن كانت صغيرة، وتابع:"عندما يعم الران قلب إنسان تجد ما نراه الآن من أن الموت ملهوش رهبة عند الناس"، مشدداً أن التوبة والذكر والاستغفار يطهر قلوب البشر.