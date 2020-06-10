شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: توزيع قفازات على طلاب الدبلومات أثناء الامتحان العملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم توزيع قفازات علي الطلاب أثناء الامتحانات العملية وذلك بالإضافة الي إجراء تعقيم يومي للجان الامتحان والمعدات المعملية التي سيستخدمها الطالب بِعد كل امتحان، فى إطار ضوابط وإجراءات الوزارة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وكان محمد مجاهد أعلن تفاصيل تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا: سيتم تأمين الطلاب على أعلى مستوى صحيا ووقائيا وسيتم تطبيق نفس الاجراءات التى تطبق على طلاب الثانوية العامة على طلاب المدارس الفنية.

وأوضح نائب الوزير فى تصريح خاص، أنه سيتم تعقيم اللجان وتخصيص 14 طالبا فقط فى كل لجنة فرعية، وتطبيق التباعد الاجتماعى الطلاب مع من تعقيم وخلافه، متابعا: لا يجب على الطلاب القلق نهائيا بشأن إجراءات دخول اللجان فالوزارة حريصة على صحة أولادها.

وأشار نائب الوزير إلى الامتحان سوف يبدأ من العاشرة صباحا ويتم دخول الطلاب من خلال بوابات التعقيم، مع وجود مسافة تباعد لا تقلق عن متر ونصف بين كل طالب وزميله سواء داخل اللجنة أو أثناء، كما أن الوزارة تدرس موقف مادة التربية الدينية باعتبارها مادة غير مضافة للمجموع، لافتا إلى أن هناك قرابة 770 ألف طالب سوف يؤدى امتحان الدبلومات الفنية وقرابة ربع مليون معلم وبالتالى الأعداد كثيرة ولكن الوزارة قادرة على تأمين الطلاب وحمايتهم صحيا.

وأكد نائب الوزير، أن أى طالب تظهر عليه أى أعراض سوف يتم نقله غلى المستشفى مع الاستفادة بنفس الامتيازات إذا تم تأجيل الامتحان له أو كان فى منطقة حجز صحى، وبالتالى سيدخل الدور الثانى بالدرجة الكاملة، كما أن الطالب إذا رغب فى تأجيل الامتحان للعام المقبل ستكون أول سنة تقدم للامتحان ولا يحسب هذا العام بالنسبة للطالب كعام تقدم.

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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

وتبلغ أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020