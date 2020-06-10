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سامي صبحي مديرًا عامًا لجمارك الركاب بمطار القاهرة

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محمد الصيفي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 282 لسنة 2020 بتعيين عدد من العاملين بمصلحة الجمارك في درجة مدير عام في عدة مواقع أبرزها اختيار سامى صبحي سليمان، مديرا عاما لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.

يذكر أن «صبحي» كان يشغل وظيفة مدير جمرك بمبنى الركاب رقم 3 ومشهود له من كل الجهات العاملة بالمطار بالسيرة الحسنة والكفاءة والنزاهة.

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