شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تنعى السفيرة نرمين عفيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم سامح شكري، وزير الخارجية، وأعضاء الوزارة التعازي والمواساة لأسرة السفيرة نرمين عفيفى،التي وافتحها المهنية، الثلاثاء. وقالت وزارة الخارجية في بيانها «إن الفقيدة كانت نموذجاً للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عملها بوزارة الخارجية، ولطالما قدمت مثالاً مُشرفاً للمرأة المصرية في حقل العمل العام ولما يجب أن يكون عليه الدبلوماسي في رعاية مصالح وطنه، وذلك خلال مسيرة عملها بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 36,829

تعافي 9,786

وفيات 1,306

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