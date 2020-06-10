شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يجري حركة تغييرات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، قراراً بإجراء حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وذلك لإعادة توزيع القيادات لدفع عجلة العمل وتطوير الأداء.
وقال اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، إن القرار الذي حمل رقم 445 لسنة 2020 تضمن، تكليف شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وعبدالمنعم على عبدالقوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام، ولطفي محمد على رئيس مركز ومدينة دارالسلام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.
وأضاف أنه تم تكليف ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وأحمد البدري عبداللطيف رئيس مركز ومدينة البلينا بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.
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