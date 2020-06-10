شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الإعلامي الرياضي خالد الغندور إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وكتب الغندور عبر «فيسبوك»: «اعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا، وربنا يحفظ الجميع». واعتذر الغندور عن عدم الظهور في حلقة اليوم من برنامجه زملكاوي والمذاع على قناة النادي الزمالك الفضائية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 36,829

تعافي 9,786

وفيات 1,306

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