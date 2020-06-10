شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المدارس الحكومية.. مجلس الوزراء يوافق على 30 منحة سنوية بالجامعة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين، حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتضمن التعديل تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية، 30 منحة دراسية كاملة سنوياً تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالي الراغبين في الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، وذلك طبقاً لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.
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