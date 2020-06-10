شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة طبيب عناية مركزة أصيب بفيروس كورونا في «عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مرضي فيروس كورونا المستجد في القليوبية استقرار حالة الطبيب الدكتور أحمد ماهر، استشاري العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، وأحد أعضاء فريق العزل الطبي بالمستشفى ضمن الفريق الخامس الذي انتهت مهمته بالمستشفى أوائل الأسبوع الجاري. وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، مدير الشؤون العلاجية بمستشفى بنها الجامعي، أن حالة الطبيب مطمئنة ويخضع للعزل المنزلي وفق رغبته، مشيرا إلى أنه خضع لمسحتين، وكانت نتيجتهما إيجابي، ولكنه مواظب على العلاج والعزل المنزلي وفي طريقه للشفاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 36,829

تعافي 9,786

وفيات 1,306

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