شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على 12 مشروعًا لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 12 مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما.

وهذه الاتفاقيات بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.