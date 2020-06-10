شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قناة السويس، الأربعاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة «HMM OSLO»، ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة في رحلتها القادمة من ميناء سنغافورة والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي الكوري الجنوبي«HMM» وتعد السفينة الثانية ضمن سلسلة من السفن العملاقة تضم ١٢ سفينة متماثلة في التصميم والأبعاد والنوعية والحجم من المقرر عبورهم للقناة تباعاً، وسبقها في ٢٥ مايو الماضي عبور سفينة الحاويات «HMM ALGECIRAS» أكبر سفينة حاويات في العالم والتي تتسع لحمل ٢٣،٩٦٤ ألف حاوية مكافئة.

ويعد عبور هذه النوعية من الأجيال الجديدة لسفن الحاويات العملاقة شهادة ثقة في قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي يتطلب عبورها إجراءات خاصة وتطوير أبعاد القناة وهو ما نجح في تحقيقه مشروع قناة السويس الجديدة، كما يأتي عبور هذه السفن في هذا التوقيت تتويجا لنجاح السياسات التسويقية والتسعيرية التي تنتهجها الهيئة في جذب الخطوط الملاحية والحفاظ على تنافسية القناة على الرغم من تراجع حركة التجارة العالمية إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد «COVID19».

يبلغ طول السفينة ٤٠٠متر، وعرضها ٦١،٥ متر، فيما يبلغ غاطسها ١٦ متراً، وتتسع لحمل ٢٣،٨٢٠ ألف حاوية مكافئة، بحمولة كلية قدرها ٢٣٢ ألف طن.

من جانبه، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتوفير كافة الخدمات والمساعدات الملاحية وتعيين مجموعة من كبار المرشدين لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة.

وتفعيلا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان وسام حافظ كبير مرشدين ممتاز، والربان محمود بسيم كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم درع القناة الجديدة لربان السفينة.

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قناة السويس تشهد عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم HMM OSLO

قناة السويس تشهد عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم HMM OSLO

قناة السويس تشهد عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم HMM OSLO