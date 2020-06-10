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رئيس مدينة قويسنا ينذر شركة أدوية بالغلق بسبب فيروس كورونا (صور)

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقام خالد النمر، رئيس مدينة قويسنا، بالمرور المفاجئ على مقر إحدى شركات الصيدلة بالمدينة لوجود حالات إصابة بين العاملين بها، وتلاحظ عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، وتم منحهم مهلة لمدة أسبوع لتطبيق الإجراءات الوقائية، وفي حالة عدم الالتزام سيتم غلق مقر الشركة بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية.

وأكد «النمر» أن هذا المرور ياتى ضمن مجموعة من الجولات المفاجئة على الشركات والمصانع للتأكد من اتخاذها الإجراءات الاحترازية ضد مرض كورونا.

مرور مفاجى على إحدى شركات الأدوية بقويسنا وإنذارها بالغلق خلال أسبوع فى حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
مرور مفاجى على إحدى شركات الأدوية بقويسنا وإنذارها بالغلق خلال أسبوع فى حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
مرور مفاجى على إحدى شركات الأدوية بقويسنا وإنذارها بالغلق خلال أسبوع فى حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
مرور مفاجى على إحدى شركات الأدوية بقويسنا وإنذارها بالغلق خلال أسبوع فى حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

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