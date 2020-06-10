انطلاق مبادرة «هنوفرهالك بالمجان» لتوزيع الكمامات على المواطنين في أسيوط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق مبادرة «هنوفرهالك بالمجان» لتوزيع كمامات على المواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالمجان ضمن إحدى المبادرات التي أطلقتها أمانة الشباب بحزب المصريين الأحرار. جاء ذلك بحضور محمد أبوعين، أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار في أسيوط، بمشاركة مجموعة من الشباب. وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية وقوف كافة الأحزاب والمؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الدولة لمرور من هذه الفترة الصعبة وتنفيذ الإجراءات المقررة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19». مبادرة «هنوفرهالك بالمجان» لتوزيع 40 ألف كمامة على المواطنين بالمجان بأسيوط مبادرة «هنوفرهالك بالمجان» لتوزيع 40 ألف كمامة على المواطنين بالمجان بأسيوط مبادرة «هنوفرهالك بالمجان» لتوزيع 40 ألف كمامة على المواطنين بالمجان بأسيوط الوضع في مصر Advertisements

اصابات 36,829

تعافي 9,786

وفيات 1,306

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