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سامى صبحى مديرا عاما لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 282 لسنة 2020 بتعيين عدد من العاملين بمصلحة الجمارك في درجة مدير عام في عدة مواقع أبرزها اختيار سامى صبحي سليمان مديرا عاما لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي .

 

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يذكر أن "صبحي" كان يشغل وظيفة مدير جمرك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، ومشهود له من كل الجهات العاملة بالمطار بالسيرة الحسنة والكفاءة والنزاهة.

 

 

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