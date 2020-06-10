شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رئيس الأركان فى رسالة حاسمة من المنطقة الغربية: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى.. الفريق محمد فريد ينقل تحيات الرئيس السيسى ووزير الدفاع للقادة والضباط والجنود.. ويؤكد: نزداد قوة كل يوم بفضل التسليح والقدرات القتالية للقوات.

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ـ رئيس الأركان فى رسالة حاسمة من المنطقة الغربية: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى.. الفريق محمد فريد ينقل تحيات الرئيس السيسى ووزير الدفاع للقادة والضباط والجنود.. ويؤكد: نزداد قوة كل يوم بفضل التسليح والقدرات القتالية للقوات

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