شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء على عدد (12) مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركةجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول،والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.
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